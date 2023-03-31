В центре Барнаула может появиться новая высотная многоэтажка

Элеватор Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле у здания элеватора на пересечении улиц Никитина и Промышленной сформирован участок для строительства многоэтажного жилого дома. Как сообщает «Толк», территорию уже расчистили для возведения объекта.

Площадь участка по адресу ул. Никитина 1 составляет 3,12 тыс. кв. метров, он находится в собственности компании «Век-Строй». Согласно единому госреестру недвижимости, территория имеет назначение под многоэтажную жилую застройку. Сейчас территория расчищена и освобождена от хозяйственных построек и может быть реализована под строительство, однако конкретных проектов пока нет.

Район вокруг участка состоит из частных домов и промышленных предприятий, в том числе рядом находится элеватор. С учетом инициатив по благоустройству набережной от Нового моста до Старого и активным обсуждением судьбы барнаульского ковша, данный участок в будущем может стать частью нового облика района.