В Барнауле 2 апреля торжественно откроют Центр смешанных единоборств

В воскресенье, 2 апреля, в Барнауле пройдет открытие Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Гостей ждет развлекательная программа, сообщают организаторы.

Открытие Центра пройдет в 14:00 по адресу Взлётная 2В. Для гостей проведут открытые тренировки, а также раздадут призы и подарки! Почетным гостем мероприятия станет боец UFC Роман Копылов.

Генеральный партнёр мероприятия - торговая марка Алтайский источник. Информационный партнёр - портал CXnews.

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