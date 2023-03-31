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НовостиОбщество31 марта 2023 5:05

В Барнауле 2 апреля торжественно откроют Центр смешанных единоборств

На открытии будет боец UFC Роман Копылов

В воскресенье, 2 апреля, в Барнауле пройдет открытие Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Гостей ждет развлекательная программа, сообщают организаторы.

Открытие Центра пройдет в 14:00 по адресу Взлётная 2В. Для гостей проведут открытые тренировки, а также раздадут призы и подарки! Почетным гостем мероприятия станет боец UFC Роман Копылов.

Генеральный партнёр мероприятия - торговая марка Алтайский источник. Информационный партнёр - портал CXnews.

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод" ИНН 2222010839