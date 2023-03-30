Женщина из Барнаула добилась компенсации за стерилизацию против ее воли

Перед операцией женщина подписала отказ от процедуры Фото: Олег УКЛАДОВ

Ирина Сартакова из Барнаула добилась компенсации 700 тысяч рублей за стерилизацию против ее воли, пишет «Банкфакс».

По данным издания, в ноябре 2019 года женщине сделали кесарево сечение в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. После ее состояние ухудшилось, и она обратилась в платную поликлинику, где ей вскрыли и дренировали абсцесс послеоперационного рубца.

В марте 2021 года пострадавшая подала на центр в суд. На заседании она узнала от врачей, что ей провели не только кесарево, но еще и стерилизацию. А в выписке это якобы просто забыли указать. И это при том, что перед операцией женщина подписала отказ от процедуры.

«В суде медики заявили, что роды были связаны с определенным риском. Они предупреждали истца о стерилизации в том случае, если она будет необходима для спасения. Однако в ходе разбирательства установлено, что опасности для жизни не было», - пишет издание.

Изначально женщина просила в качестве компенсации морального ущерба 3,5 млн рублей. Но суд удовлетворил иск только на 700 тысяч рублей. Также медучреждение должно заплатить штраф в 350 тысяч.

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Не исключено, что когда начали делать кесарево сечение, стало понятно, что если женщина еще раз забеременеет, то оперировать ее будет очень сложно, поэтому сделали стерилизацию (подробнее)