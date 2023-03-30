На Алтае не хватает более тысячи сотрудников МВД

Ведомство подготовило перечень предложений к правительству края, чтобы решить кадровый вопрос Фото: Олег УКЛАДОВ

В подразделениях МВД в Алтайском крае наблюдается серьезный дефицит кадров. Об этом на сессии Алтайского Заксобрания рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Подолян, пишет «Толк».

По его словам, в структуре не хватает 1026 человек. А действующие сотрудники часто стараются перевестись в другие регионы, где условия службы лучше. Одной из причин является наличие соцгарантий и стимулирующих мер, например, служебного жилья для участковых.

В Алтайском же крае, как заявил Подолян, в каждом десятом случае у участковых отсутствуют даже собственные кабинеты и им приходится принимать в кабинетах глав администраций. А помещений, которые все же есть, долго не ремонтировалась. Также имеется проблемы с оргтехникой и средствами связи. Особого желания работать в таких условиях ни у кого нет.

Начальник ГУ МВД сообщил, что ведомство подготовило перечень предложений к правительству края, чтобы решить кадровый вопрос.