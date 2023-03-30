МегаФон реализует для РБТ цифровое информирование клиентов

Доставлять необходимую информацию до адресатов будет коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что повысит скорость взаимодействия и его эффективность.

В Алтайском крае цифровое информирование запущено в Барнауле, Камне-на-Оби, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Клиенты РБТ уже получают сообщения с полезными сведениями и предложениями. Мобильное информирование распространяется на абонентов всех операторов и работает более чем в 250 населенных пунктах России, где действует розничная сеть компании. В дальнейшем МегаФон Хаб также будет аккумулировать все сервисные коммуникации с покупателями, что позволит жителям узнавать актуальные данные по оформленным заказам и их доставке.

В МегаФоне отметили, что СМС-информирование остается одним из самых надёжных и охватных каналов доставки сведений. Пользователь получит сообщение, даже если смартфон не подключен к интернету. Этот вариант до сих остается одним из самых популярных видов рассылок, несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений. С помощью сервиса можно провести полномасштабную информационную кампанию или точечно отправить данные жителям конкретного города или района.

«С внедрением сервиса МегаФон Хаб стало удобнее организовывать информирование наших клиентов. Мы уже оценили удобный, интуитивно понятный интерфейс управления услугой, который позволяет быстро создать рассылку, выгрузить статистику за нужный период или по конкретной кампании, отследить реакцию пользователей в режиме онлайн. Прозрачность бизнес-модели, гарантия доставки, целостности сообщения и конфиденциальность данных делают продукт отличным инструментом в работе», – прокомментировал директор по маркетингу компании РБТ Илья Гришин.

МегаФон Хаб – это комплексное решение для взаимодействия с клиентами. Помимо СМС оно может включать голос, push-сообщения, мессенджеры и соцсети. Сервис бесшовно интегрируется в любые CRM системы. Его можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели.