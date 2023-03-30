Барнаульские биатлонисты сразились за Кубок Анны Богалий

Фото: Барнаульская федерация биатлона
С 18 по 24 марта в Новосибирске состоялся третий этап Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий».
Это крупнейшие детские соревнования по биатлону, проходящие на территории России. Кроме 36 регионов России были представлены юные биатлонисты из Казахстана и Белоруссии, всего 616 участников в трех возрастных группах.
В соревнованиях приняли участие представители «Барнаульской федерации биатлона». Спортсмены выступили достойно и показали хорошие результаты.
В спринте среди юношей 11-12 лет Евгений Беспаликов занял первое место, отстреляв два рубежа без промахов.
В эстафетной гонке среди юношей 13-14 лет в составе сборной Алтайского края Екатерина Лыжина заняла второе место.
В эстафетной гонке среди юношей 11-12 лет Егор Попов завоевал бронзовую медаль.
Зырянов Александр пробился в число финалистов спринтерской гонки среди юношей 13-14 лет.
Информационную поддержку детской команде «Барнаульской федерации биатлона» оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».