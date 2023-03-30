Барнаульские биатлонисты сразились за Кубок Анны Богалий

Фото: Барнаульская федерация биатлона

С 18 по 24 марта в Новосибирске состоялся третий этап Всероссийских соревнований по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий».

Это крупнейшие детские соревнования по биатлону, проходящие на территории России. Кроме 36 регионов России были представлены юные биатлонисты из Казахстана и Белоруссии, всего 616 участников в трех возрастных группах.

В соревнованиях приняли участие представители «Барнаульской федерации биатлона». Спортсмены выступили достойно и показали хорошие результаты.

В спринте среди юношей 11-12 лет Евгений Беспаликов занял первое место, отстреляв два рубежа без промахов.

В эстафетной гонке среди юношей 13-14 лет в составе сборной Алтайского края Екатерина Лыжина заняла второе место.

В эстафетной гонке среди юношей 11-12 лет Егор Попов завоевал бронзовую медаль.

Зырянов Александр пробился в число финалистов спринтерской гонки среди юношей 13-14 лет.

Информационную поддержку детской команде «Барнаульской федерации биатлона» оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».