ВТБ определил самые популярные профессии среди ипотечных заемщиков

На заемщиков, работающих в этом секторе экономики, приходится около 16% от общего числа договоров.

На втором месте в рейтинге располагаются представители сферы услуг – здесь работают около 13% ипотечных заемщиков банка. Третью строчку с долей 9% занимают работники промышленности и машиностроения. Четвертую позицию делят представители транспортной отрасли, строительного сектора, а также служащие органов власти и управления разного уровня (по 7%). Пятерку замыкает медицина – в этой сфере трудятся около 6% ипотечных заёмщиков. В десятку сфер деятельности, в которых заняты клиенты, также входят образование, финансы и страхование, информационные технологии, предприятия ТЭК и социальная сфера.

С точки зрения занимаемых позиций, на руководителей компаний среди ипотечных заемщиков приходится около 20%, на специалистов разного уровня – около 70%, на собственников бизнеса – 2%. Оставшаяся доля клиентов - это индивидуальные предприниматели и другие категории заемщиков.

«Сферы торговли и услуг – наиболее активно развивающиеся сегменты российской экономики, поэтому вполне закономерно, что их представители чаще других обращаются за жилищными кредитами. В последнее время все более прочные позиции в этих секторах занимают самозанятые, что стимулирует банки адаптировать свою продуктовую линейку и под эту категорию клиентов. Например, в прошлом году мы улучшили условия ипотеки для клиентов, которые работают на себя. Теперь ставка, сумма и требования к возрасту для самозанятых идентичны условиям для россиян, работающих по найму», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Ранее банк выяснил, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры в ипотеку. По статистике банка, более 40% заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры. 37% клиентов отдают предпочтение двухкомнатным объектам, а трехкомнатным – около 20%. При этом клиенты оформляют жилищный кредит в среднем в 37 лет, а 60% заемщиков состоят в браке.