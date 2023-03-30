Алтайские спасатели назвали самые опасные реки в паводок

Подрывы льда Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели продолжают следить за ситуацией на реках Как пишут «Вести-Алтай», взрывники назвали самые опасные из них.

По мнению спасателей, которые проводят взрывные работы на водоемах, опаснее всего в крае Чарыш, Чумыш и Бия. Чтобы устранить один затор, нужно 30 минут и шесть пакетов взрывчатки. При этом пилот вертолета МЧС должен уметь удержать судно в 30 см от льдин.

К слову, в этом году паводок должен пройти без осложнений. По словам специалистов, из населенных пунктов вывезено 770 тыс. кубометров снега.