Жильцам аварийного дома на Ленина дали три дня на вывоз вещей

Жильцы дома Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошло совещание с жителями аварийного дома по проспекту Ленина, 133, где на днях осыпалась кирпичная кладка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выселение жителям дают три дня.

По заключению экспертов в доме опасно находиться. Жильцам предложили воспользоваться квартирами в маневренном фонде или арендовать жилье и получить компенсацию. Сейчас заключается договор с организацией, которая проведет оценку рыночной стоимости помещений. После этого жильцам направят денежные выплаты.

В течение трех дней жители в сопровождении сотрудников полиции, МЧС и специалистов администрации Железнодорожного района смогут забрать все свои вещи. Для этого составлен график.