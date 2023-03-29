В Барнауле готовят стройплощадку для строительства развязки на Змеиногорском тракте

Участок Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле стартовали подготовительные работы к строительству трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Как пишет «Толк», участок очищают от снега и планируют обнести забором.

29 марта жители Барнаула заметили специальную технику на участке недалеко от кафе «У Григорича». Как напомнили в подрядной организации Региональной строительной компании (РСК), к строительству приступят уже в начале апреля. Сначала на участке вынесут сети коммуникаций, которые пересекают участок, а затем начнут обустраивать опоры для будущего путепровода.

Объект будет трехуровневым. Нижний уровень будет построен в виде полутоннеля, который соединит Змеиногорский тракт и трассу А-322, а под ним будет второй с кольцом и развязкой, далее будет шестипролетная эстакада.

- Как мы не раз уже говорили, пока мы ведем подготовительные работы. Сейчас от снега почистили участок, скоро будем выставлять ограждения. Технику уже завезли, потому что дороги постепенно закрывают. Начать планируем в начале апреля, – отметил руководитель управления по строительству искусственных сооружений РСК Юрий Еньков.

Уже сейчас думают над тем, как не ухудшить транспортную ситуацию.