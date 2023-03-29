Ректора бийского вуза отправили в СИЗО в рамках дела о превышении полномочий

29 марта суд избрал меру пресечения Фото: Олег УКЛАДОВ

Ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им.В.М.Шукшина Людмилу Мокрецову отправили в СИЗО. Как пишет «Банкфакс» со ссылкой на свои источники, её подозревают в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в превышении полномочий.

О том, что ректора задержали, следственные органы сообщили еще 28 марта. По данным издания, 29 марта суд избрал меру пресечения.

- При этом следует отметить, что, по данным инсайдеров, для ректора рассматривали и более мягкие ограничения в виде домашнего ареста, но в итоге правоохранители, похоже, посчитали, что та может оказывать давление на свидетелей по делу, и сделали выбор в пользу СИЗО, - отметили в следкоме.

По версии следователей, ректор с 2021 по 2022 год якобы требовала от двух подчиненных передавать ей стимулирующие выплаты. Так Мокрецова якобы могла получить около 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.