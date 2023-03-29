В Барнауле стартовали плановые работы по перекладке теплосетей

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В Барнауле с 27 марта начали плановые работы на теплосетях. Первым объектом станет участок улицы Энтузиастов в районе парка «Лесная сказка», сообщили в мэрии.

На участке планируют заменить 310 метров трубопровода диаметром 700 мл от центрального входа в парк и до парковки. К сети подключено 43,5 тысячи жителей города.

В мэрии отметили, что работы будут проводить без длительного отключения воды и отопления. Отключение понадобится лишь в начале и конце работ. Ремонт и благоустройство планируют завершить к 1 июня.