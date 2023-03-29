Алтайскому губернатору презентовали мастер-план развития «Белокурихи Горной»

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Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили мастер-план развития «Белокурихи Горной». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодня это единственный бальнеологический курорт, который строят с нуля.

Рабочая группа во главе с первым заместителем генерального директора АО «Корпорация «Туризм.РФ» Денисом Секачёвым показала, как будет развиваться проект. В будущем он сможет принимать больше 3 тысяч отдыхающих в один момент. Чтобы снизить финансовую нагрузку, инвесторы пользуются программой льготного кредитования.

Основами курортами станут развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. Комплекс будет включать в себя гостиницу, санаторий, два парк-отеля, апарт-отель и семейно-оздоровительный центр, рассчитанные на 1200 номеров. Ожидается, что новый курорт увеличит поток туристов на 210 тысяч человек в год.

- Подача радоновой воды планируется от Искровского месторождения. Строительство радонопровода прорабатывается Туризм.РФ совместно с Минстроем России по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина, - отметили в правительстве.

Окончательно мастер-план завершат в сентябре этого года.