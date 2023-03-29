Барнаульцы быстро и бесплатно обследуются на ВИЧ в апреле

Тест на ВИЧ Фото: Анастасия Корягина

Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведет бесплатное тестирование на ВИЧ в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, исследования пройдут в разных районах края.

В Барнауле мобильный комплекс будет работать по двум адресам:

- улица 5-я Западная, 62: 7, 12, 14, 17, 20, 21, 26 и 28 апреля с 9:00 до 15:00;

- площадь Сахарова: 27 апреля с 11:00 до 15:30.

Во время процедуры каждый пациент пройдет экспресс-тестирование. Это бесплатно и анонимно, поэтому документы не понадобятся.

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