Прокуратура выявила факты необоснованной тарификации коммунальных услуг на Алтае

Отопление Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура провела проверку после жалоб жителей на необоснованный рост коммунальных платежей. Как сообщает «Банкфакс», по результатам проверки вскрылись факты необоснованной тарификации коммунальных услуг.

Ведомство в ответе на запрос издания отмечает, что некоторые компании не исполняли инвестиционные программы, которые учитывались при формировании тарифов. Сумма таких якобы вложений составила 17 млн рублей. Речь идет о крупнейших городах Алтайского края. Также проверка показала, что еще 8 млн рублей ушло за соцстрахование несуществующих работников.

- О каких конкретно предприятиях идет речь, не уточняется, хотя просьба обозначить их содержалась в запросе. Между тем обращает на себя внимание тот факт, что три из упомянутых муниципалитетов – это города присутствия «Сибирской генерирующей компании», эксплуатирующей ТЭЦ Барнаула и Бийска, а также Южную тепловую станцию в Рубцовске, - пишет издание.

Ранее сами жители края обращали внимание, что больше всего подорожало отопление. С 1 декабря стоимость ресурса выросла на от 6 до 12% в зависимости от города.