Бывший депутат БГД и основатель сети «Рельеф» потерял квартиру из-за долгов

Алексей Меркулов Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший депутат Барнаульской городской Думы и основатель сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов объявил о банкротстве. Суд уже запустил процедуру реализации его имущества, квартира будет продана.

Как сообщает «Алтапресс», судя по декларации за 2021 год, это единственная квартира Алексея Меркулова. Банкротству предшествовали массовые иски к предпринимателю с требованием вернуть долги. Когда ИП было ликвидировано, долги перешли к Меркулову как физлицу.

На торги выставлена четырехкомнатная квартира Меркулова на Змеиногорском тракте, 100 за стартовую цену в 9,23 млн рублей. Торги пройдут 11 апреля.

Ранее Меркулов рассказывал, что из-за антиковидных ограничений спортзалы простаивали, из-за чего накопились долги.