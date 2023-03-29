Житель алтайского села высадил 150 деревьев в счет незаконно срубленных тополей

Лес Фото: Олег УКЛАДОВ

Смоленский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жителя села Смоленское, который незаконно срубил деревья. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, он загладил свою вину.

Известно, что мужчина срубил 45 сырорастущих тополей. Сумма материального ущерба составила 149 681 рубль, что считается крупным размером. Чтобы загладить вину, «черный лесоруб» заплатил 149,7 тысячи в счет ущерба, а также убрал порубочные остатки и сухостой и высадил деревья – 100 корней березы, 25 – сосны и столько же дуба.

- Указанные выше действия подсудимого предпринятые им для заглаживания вреда, свидетельствуют о направленности на исключение его вредных последствий и являются, по мнению суда, достаточными, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющее прекратить уголовное дело по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, - отметили в пресс-службе судов.

В счет штрафа мужчина должен будет заплатить 20 тысяч рублей.