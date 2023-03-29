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НовостиОбщество29 марта 2023 3:30

Из-за подтопления на Алтае перекрыли участок дороги

В реке Малая Калманка поднялся уровень воды
Александра Сапожкова
Движение восстановят, когда вода сойдет

Движение восстановят, когда вода сойдет

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

28 марта в Калманском районе закрыли проезд на участке дороги «Калманка – Жданово – Новобарнаулка», сообщили в Госавтоинспекции края.

Это связано с подъемом уровня воды в реке Малая Калманка вблизи села Шилово. Вода подтопила участок дороги с 14 по 15 км.

Альтернативный проезд в Шилово - по дороге Новороманово – Новобарнаулка.

Движение восстановят, когда вода сойдет.

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