Из-за подтопления на Алтае перекрыли участок дороги

Движение восстановят, когда вода сойдет Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

28 марта в Калманском районе закрыли проезд на участке дороги «Калманка – Жданово – Новобарнаулка», сообщили в Госавтоинспекции края.

Это связано с подъемом уровня воды в реке Малая Калманка вблизи села Шилово. Вода подтопила участок дороги с 14 по 15 км.

Альтернативный проезд в Шилово - по дороге Новороманово – Новобарнаулка.

Движение восстановят, когда вода сойдет.

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