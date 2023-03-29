Из-за подтопления на Алтае перекрыли участок дороги

Движение восстановят, когда вода сойдет
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
28 марта в Калманском районе закрыли проезд на участке дороги «Калманка – Жданово – Новобарнаулка», сообщили в Госавтоинспекции края.
Это связано с подъемом уровня воды в реке Малая Калманка вблизи села Шилово. Вода подтопила участок дороги с 14 по 15 км.
Альтернативный проезд в Шилово - по дороге Новороманово – Новобарнаулка.
Движение восстановят, когда вода сойдет.
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