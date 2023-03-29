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НовостиПроисшествия29 марта 2023 3:14

Барнаульца, который заживо сжег женщину, приговорили к 14 годам колонии

Пострадавшая мгновенно вспыхнула, а злоумышленник стоял и наблюдал, как она горит
Александра Сапожкова
Компания распивала спиртное в коммунальной квартире

Компания распивала спиртное в коммунальной квартире

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

38-летнего барнаульца признали виновным в убийстве женщины, совершенным с особой жестокостью, сообщили в Следкоме региона.

В ноябре минувшего года в одной из коммунальных квартир мужчина распивал алкоголь в компании знакомых. Ранее между ним и одной из женщин возник конфликт по поводу кражи у него крупной суммы денег.

- Выйдя в коридор из комнаты, мужчина стал высказывать женщине претензии и требовал вернуть похищенное. А затем вылил на ее голову спиртосодержащую жидкость и поджег, - рассказали в ведомстве.

Женщина мгновенно вспыхнула, а злоумышленник стоял и наблюдал за тем, как она горит. Потушить потерпевшую помогли вышедшие на шум соседи. С ожогами третьей степени женщину доставили в реанимацию, где она скончалась.

Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный вину признал.

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