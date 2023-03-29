Для барнаульских чиновников утвердили «кодекс чести»

В кодексе, в частности, говорится, что исполнять должностные обязанности нужно добросовестно и на высоком профессиональном уровне Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Для барнаульских чиновников утвердили свод правил, которым они должны придерживаться при исполнении своих служебных обязанностей.

Документ называется «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города Барнаула». Он регламентирует их действия в разных ситуациях, начиная с того, как следует разговаривать по телефону.

В кодексе, в частности, говорится, что исполнять должностные обязанности нужно добросовестно и на высоком профессиональном уровне. Также нужно быть терпимыми к людям, с уважением относиться к обычаям и традициям всех народов. Эмоции следует держать под контролем.

Муниципальные служащие всегда должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными и внимательными с гражданами и коллегами. В одежде должны придерживаться делового стиля и умеренных цветов. Нельзя носить джинсы, шорты, дамам - открытые сарафаны, а также одежду с глубоким декольте.

В кодексе указано, как должен начинаться телефонный разговор чиновника. Взяв трубку, он обязан назвать информацию о месте работы. Разговор должен носить строго официально-деловой характер.

- Нарушение муниципальным служащим положений кодекса этики подлежит моральному осуждению, – написано в документе.