В Барнауле два подрядчика благоустроят три парка

Эскизы благоустройства парка «Центральный» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле определили подрядчиков, которые будут заниматься благоустройством трех парков, сообщили в мэрии.

Так, работами в парке «Изумрудный» займется ООО «Виарум».

- Подрядчику необходимо будет обновить входные группы и ограждение, возвести амфитеатр. Там восстановят исторический Томский тракт и обустроят новую парковку, - пояснили в горадминистрации.

Работы в парках «Юбилейный» и «Центральный» будет выполнять ООО «Рустрой». В «Центральном» подрядчик заменит плитку и асфальт отремонтирует фонтан, оборудует детскую площадку, установит скамейки, качели, навесы, беседки и многое другое.

В «Юбилейном» сделают велосипедные и беговые дорожки, велопарковку, установят лавочки и урны, модульный туалет. На территории появятся освещение и видеонаблюдение, новые деревья и кусты.

Согласно контракту, завершить все работы в парке «Изумрудный» должны до 15 августа, а в парках «Юбилейный» и «Центральный» до 31 декабря 2023 года.