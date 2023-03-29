Погода 29 марта 2023 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 29 марта в Алтайском крае ожидается аномально теплая для первого месяца весны погода.

По прогнозам синоптиков, температура достигнет +14,+19 градусов, а местами будет держаться в пределах +8,+13. При этом преимущественно без осадков, а на дорогах местами сильная гололедица.

В Барнауле сегодня +13,+15, солнечно.

Напомним, что 30 марта начнется похолодание. Оно продлится несколько дней.

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