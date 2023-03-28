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НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:25

В Барнауле на переходе сбили девушку

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГИБДД Барнаула

Утром 28 марта в Барнауле напротив корпуса Алтайского государственного университета сбили 20-летнюю девушку.

ДТП произошло в 11.10. В тот момент девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую сбил автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 18-летний парень.

– В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь на месте, не госпитализирована, - добавили в ГИБДД города Барнаула.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.