Лучших полиатлонистов наградили на Алтай-Коксе

Участвовали в соревнованиях 17 команд Фото: из архива компании

Участвовали в соревнованиях 17 команд. Лучшими в своих лигах стали команды заводоуправления, цеха автоматизации, цеха улавливания и специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) №2. Второй результат в своих лигах у команд коксового отделения №2, ремонтно-строительного участка и углеподготовительного цеха. Третье место – коксовое отделение №1, пожарно-аварийная спасательная служба, СЦРКО №1 и другие.

Ранее уже прошли соревнования по баскетболу, волейболу и лыжным гонкам. В апреле запланированы состязания по плаванию, гиревому спорту, настольному теннису и шашкам. В спартакиаде участвуют 23 команды – 15 мужских и восемь женских.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится до июня 2023 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты и др. Кроме этого Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.