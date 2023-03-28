ВТБ: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года

За год доля таких операций увеличилась в 15 раз, а объем – более чем в 20 раз. С начала этого года число переводов в мягких валютах составило уже 15 тысяч на общую сумму более 10 млрд рублей, что составляет почти половину от объема прошлого года.

«В 2022 году мы в кратчайшие сроки восстановили трансграничные переводы в надежном формате, защищенном от влияния санкционных ограничений – на базе мягких валют. В этом году мы продолжим развивать собственную платформу прямых интеграций с зарубежными банками-партнерами, которая позволяет упростить их подключение и ускорить прохождение переводов. Это решение позволит до конца года в два раза увеличить число доступных для операций стран – до 20. Дополнительно будем развивать сервис переводов за рубеж по номеру телефона в рамках собственной платформы и через СБП», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.