Прокуратура заинтересовалась вандалами, покусившимися на парк Победы в Бийске

Поврежденная звезда в парке Победы
Фото: газеты «Бийский рабочий»
Прокуратура Алтайского края проводит проверку по сообщениям о вандализме в парке Победы в Бийске.
Как ранее сообщала «Комсомолка», неизвестные повредили красную пятиконечную звезду, табличку и часть боевой машины пехоты. Сейчас поисками злоумышленников занимается полиция.
– По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурор города Бийска Владимир Евдокимов выехал на место происшествия. Прокуратура города проверяет исполнение законодательства о сохранении объектов, посвященных дням воинской славы России, - сообщают в ведомстве.
Проводится доследственная проверка.
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