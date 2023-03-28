В больнице скончался 6-летний участник ДТП под Заринском

Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22

Утром 28 марта на трассе под Заринском произошло смертельное ДТП, в котором погиб 40-летний водитель легковушки, а спустя несколько часов в больнице скончался 6-летний пассажир этой же машины.

Напомним, согласно предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» на пятом километре дороги «Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». Мужчина за рулем погиб на месте, его несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу. Ранее сообщалось, что речь идет о двух детях, однако, как уточнили в прокуратуре Алтайского края, их было трое. Врачам не удалось сохранить жизнь шестилетнему мальчику. О состоянии остальных на текущий момент информации нет.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

– По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40-летний мужчина погиб в ДТП на трассе под Заринском

Утром 28 марта на трассе под Заринском произошло смертельное ДТП – погиб 40-летний водитель легковушки (подробнее)