Карантин из-за бешенства ввели в Алтайском крае

Карантин ввели в трех районах Фото: Олег Укладов

Новые случаи заражения животных бешенством выявили в Алтайском крае, из-за этого в некоторых районах ввели карантин.

В частности, речь идет об Алейском, Локтевском и Краснощековском районах. Об этом говорится в распоряжении губернатора Виктора Томенко. Карантин ввели на два месяца.

Ранее стало известно, что вспышка зафиксирована в селах Самарка, Красный Яр и в Краснощеково. Причем во всех случая эпизоотическими очагами оказались личные подсобные хозяйства.

Официальный документ вводит ряд правил. К примеру, нельзя перемещать больных и даже здоровых животных, нельзя ввозить и вывозить за территорию населенных пунктов. Добыча диких животных также запрещается, а трубы уже убитых (павших) должны сжигать на месте.