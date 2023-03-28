Внедорожник перевернулся в Барнауле в результате ДТП

Место ДТП. Фото: ГИБДД Барнаула

Утром 28 марта в Барнауле произошло ДТП, в результате которого внедорожник перевернулся и врезался в стену здания.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 9.50 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Профинтерна. Предварительно установлено, что 48-летняя женщина-водитель на автомобиле Toyota Land Cruiser при перестроении столкнулась с Toyota Camry за рулем которого находился 20-летний молодой человек.

- От удара ее отбросило в сторону стоянки, где произошел наезд на припаркованный Nissan Cedric. После внедорожник перевернулся, - поясняют в ведомстве.

Далее она врезалась в стену жилого дома. В результате ДТП травмы получила предполагаемая виновница аварии. Госпитализация ей не потребовалась, помощи медиков на месте оказалось достаточно.

По факту ДТП проводится проверка.

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