40-летний мужчина погиб в ДТП на трассе под Заринском

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 28 марта на трассе под Заринском произошло смертельное ДТП – погиб 40-летний водитель легковушки.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8.15 на пятом километре дороги «Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод». Предварительно установлено, что 40-летний водитель ВАЗ-2107 ехавший в сторону Заринска, вылетел на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелью».

– В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2107 от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в ведомстве.

Вместе с ним в машине находились два несовершеннолетних пассажира: 16 и 6 лет. С травмами их доставили в больницу. Предположительно, это была семья.

По факту аварии проводится проверка.

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