В Барнауле сбили семилетнего мальчика

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник днем, 27 марта, неизвестный автомобиль сбил в Барнауле семилетнего мальчика и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП.

ДТП произошло в 13 часов в районе дома №16А по улице Чайковского. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при повороте направо сбил ребенка, который в тот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель при этом не остановился и помощь пострадавшему не оказал.

– В результате происшествия ребенку оказана медицинская помощь. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщают в Госавтоинспекции Барнаула.

В розыск объявлен автомобиль белого цвета в кузове «седан», предположительно Toyota Platz. За рулем находится мужчина в красной куртке.

Очевидцев просят сообщить информацию о ДТП по телефону ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

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