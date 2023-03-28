Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22
В понедельник, 27 марта, в Барнауле легковушка провалилась под асфальт.
Неприятная ситуация произошла на улице Школьной в районе ВРЗ. Инцидент попал на камеру наблюдения. Причем несколькими минутами ранее в эту же яму едва не провалился ребенок.
– А вот машина села, оторвался бампер и фара, - рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Наталья.
На самом же деле, по словам местных жителей, там и асфальта-то практически нет. Он остался лишь местами. И когда появится новый - неизвестно. На все претензии людей от администрации последовал ответ, что вопрос изучат и ответят на него 31 марта.
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