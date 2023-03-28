В Барнауле судятся из-за храма

Храм в честь преподобного Серафима Саровского. Скриншот сайта 2гис

В Барнауле православный Приход храма во имя преподобного Серафима Саровского подал в суд на администрацию города с требованием признать за ним право собственности на храм в микрорайоне Благодатное.

Здание располагается на улице Солонешенская, 51.

– На днях представители храма подали соответствующий иск к администрации города Барнаула. Заявитель требует признать за ним право собственности на объект недвижимого имущества – здание храма (литер А), общей площадью 57,5 квадратных метров, - пишет «Толк».

Заседание назначено на 17 апреля. На текущий момент установлено, что разрешение на использование участка в 1 тысячу квадратных метров было выдано администрацией города прошлым летом. Сегодня там действительно располагается действующее здание храма. Там проводят богослужения. Однако по сей день в едином госреестре недвижимости здание не учтено и собственность на него не зарегистрирована.