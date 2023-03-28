«Ростелеком» поддержал конкурс «Учитель года Алтая – 2023»

Фото: «Ростелеком»

Федеральный оператор вручил подарки десяти финалистам номинации «Педагогический дебют» на прошедшей 24 марта в Барнауле церемонии награждения.

«Ежегодный краевой конкурс на звание "Учитель года" — большое и долгожданное событие в образовательной среде Алтайского края. В Год педагога и наставника, которым объявлен 2023-й, это мероприятие, повышающее престиж профессии, еще более ценно и символично. Мы решили обратить внимание на молодых преподавателей, которые уже в начале пути показали свой талант и трудолюбие. Всем финалистам желаем профессионального роста, успехов в повседневном труде и новых побед», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Фото: «Ростелеком»

В номинацию «Педагогический дебют» заявки подали 29 молодых педагогов из 19 районов края. После проведения заочного этапа в финал вышли 10 человек. В итоге жюри признало победителем Елену Гринину, учителя истории школы № 126 из Барнаула. После окончания вуза она проработала учителем всего два с лишним года. Теперь ей предстоит защищать честь профессии на всероссийском этапе конкурса в Москве.

«Для меня кумиром и непререкаемым авторитетом была замечательный педагог Елена Геннадьевна Хижняк из города Алейска, сумевшая мне привить любовь к истории. Именно поэтому вопроса «Кем быть?» передо мной не стояло: я твердо знала, чего хочу. Участие в конкурсе дает понимание, что ты можешь о-го-го как много. Это профессиональная самореализация и невероятные эмоции. Победа очень важна для меня. Приятно, что нас поддержали бизнес-компании, большое спасибо за подарки», — сказала Елена Гринина.

Также лауреатами номинации «Педагогический дебют» стали Анастасия Ермакова, которая преподает русский язык и литературу в одной из бийских школ, и Алина Рожкова, учитель биологии из Заринска. Всего в краевом конкурсе участвовали 42 педагогических работника средних общеобразовательных учреждений из 34 районов и четырех городов края. В финал вышли 24 человека. Обладателем звания «Учитель года Алтая — 2023» стал Данил Белов, учитель физкультуры барнаульского лицея № 73.

Для справки: Краевой конкурс «Учитель года» проводится в 33-й раз. За это время в нем приняли участие 1300 алтайских учителей.