В Рубцовске задержали уставшего рецидивиста

Грабитель хотел перепродать телефон, но слишком устал Фото: Анна СЕМИНА

В Рубцовске сотрудники ППС задержали рецидивиста, ограбившего салон сотовой связи.

Заявление в полицию поступило от сотрудника торговой точки. Он рассказал, что к нему за консультацией обратился посетитель.

– В какой-то момент продавец отвлекся, и злоумышленник похитил новый сотовый телефон и скрылся, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Личность вора установили по камерам видеонаблюдения. Сотрудники ППС задержали его также оперативно. Им оказался неоднократно судимый 36-летний местный житель. Продавец его опознал. Украденный телефон тоже. Отпираться не было смысла и злоумышленник во всем сознался. Он сказал, что сотовый хотел продать, но не успел, так как устал и пошел домой, где его и задержали.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.