В Бийске вандалы устроили погром в парке Победы

Поврежденная звезда Фото: газеты «Бийский рабочий»

Уже в который раз парк Победы в Бийске пострадал от нападок вандалов. В прошедшие дни неизвестные изуродовали пятиконечную красную звезду и многое другое.

– Пятиконечную красную звезду, скорее всего, били ногами или кулаками. Часть вмятого материала ушла внутрь, часть осыпалась. Каким-то образом, вандалы свернули дуло одной из боевых машин - ранее оно было приварено и не вращалось, - пишет «Бийский рабочий».

Также они повредили табличку БМП: ее сильно погнули. У танка тоже отломали некоторые элементы. И, судя по всему, прихватили с собой, так как обнаружить на месте их не удалось.

Заявление в полицию уже поступило. Следственно-оперативная группа изъяла записи с камер наблюдения.