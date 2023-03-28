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НовостиОбщество28 марта 2023 2:00

В Бийске вандалы устроили погром в парке Победы

Полиция изучает записи с камер наблюдения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Поврежденная звезда

Поврежденная звезда

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Уже в который раз парк Победы в Бийске пострадал от нападок вандалов. В прошедшие дни неизвестные изуродовали пятиконечную красную звезду и многое другое.

– Пятиконечную красную звезду, скорее всего, били ногами или кулаками. Часть вмятого материала ушла внутрь, часть осыпалась. Каким-то образом, вандалы свернули дуло одной из боевых машин - ранее оно было приварено и не вращалось, - пишет «Бийский рабочий».

Также они повредили табличку БМП: ее сильно погнули. У танка тоже отломали некоторые элементы. И, судя по всему, прихватили с собой, так как обнаружить на месте их не удалось.

Заявление в полицию уже поступило. Следственно-оперативная группа изъяла записи с камер наблюдения.