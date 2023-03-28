На курорте «Манжерок» снова горел отель

Всесезонный курорт Манжерок Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 27 марта, на территории курорта «Манжерок» произошел пожар.

Сообщение о сначала о задымлении поступило около семи часов вечера.

– Задымление произошло в цокольном этаже строящегося здания на «Всесезонном курорте Манжерок». К месту вызова прибыли силы и средства Горно-Алтайского пожарно-спасательными гарнизона: 7 единиц техники, 25 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Они установили очаг и затушили его. Пострадавшая площадь составила 10 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

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