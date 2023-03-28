В Барнауле начались подтопления в низменных местах

Работа по прокладке водоотводных каналов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с очередным потеплением усилилось снеготаяние и это привело к затоплению низменных мест. Администрации районов поставлены в известность и начали работу по откачке.

– За выходные поступило 18 таких обращений, все заявки на откачку талой воды были отработаны, подтоплений жилых домов не допущено, - сообщили в мэрии.

В понедельник, 27 марта, работа в данном направлении продолжилась. Так в частности, жители Научного городка пожаловались на талые воды на улице Магистральной и Гвардейской. Чтобы они не ушли дальше и не подтопили земли частных домов, сотрудники управления ГОЧС доставили мощный насос. Вдобавок к этому трактором сделали водоотводные каналы. Это должно улучшить обстановку.

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