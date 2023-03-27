В Барнауле Новомихайловское кладбище станет больше почти в два раза

Всего под новые захоронения планируют отвести три участка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле за счет присоединения земли хотят расширить Новомихайловское кладбище, пишет «Банкфакс».

Расширить площадь удастся благодаря смене категории у расположенных рядом с кладбищем земель. Ранее они считались сельскохозяйственными.

Всего под новые захоронения планируют отвести три участка, общая площадь которых составляет 115 гектаров. Таким образом площадь Новомихайловского кладбища увеличится почти в два раза.

Напомним, ранее мы рассказывали истории алтайских ритуальных агентов. Прочитать их можно здесь.