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НовостиОбщество27 марта 2023 12:47

В Барнауле Новомихайловское кладбище станет больше почти в два раза

Планируют присоединить землю
Герман Архаров
Всего под новые захоронения планируют отвести три участка

Всего под новые захоронения планируют отвести три участка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле за счет присоединения земли хотят расширить Новомихайловское кладбище, пишет «Банкфакс».

Расширить площадь удастся благодаря смене категории у расположенных рядом с кладбищем земель. Ранее они считались сельскохозяйственными.

Всего под новые захоронения планируют отвести три участка, общая площадь которых составляет 115 гектаров. Таким образом площадь Новомихайловского кладбища увеличится почти в два раза.

Напомним, ранее мы рассказывали истории алтайских ритуальных агентов. Прочитать их можно здесь.