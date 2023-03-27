16 пьяных водителей задержали на выходных в Барнауле

За езду в пьяном виде грозит не только административная, но и уголовная ответственность Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Барнауле сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об ее итогах рассказали в горадминистрации.

Всего полицейские задерждали16 пьяных водителей. Известно, что двое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

– В отношении водителей были составлены материалы по ст. 264 УК РФ, – пояснили правоохранители.

В ГИБДД напоминают, что тем, кто пьяным садится за руль, грозит не только административная, но и уголовная ответственность.