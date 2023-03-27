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НовостиОбщество27 марта 2023 7:45

Билеты на концерт Меладзе перестали продавать в Барнауле

Выступление не состоится
Герман Архаров
Концерт не состоится

Концерт не состоится

Фото: Архив "КП"

В Барнауле снова закрыли продажу билетов на концерт певца Валерия Меладзе. Мероприятие якобы должно было состояться 29 апреля, однако информация исчезла с сайта, где размещали анонс.

Некоторое время билеты были доступны на одном из сайтов, но вскоре мероприятие исчезло из графика выступлений певца. С чем это связано, не сообщается.

Ранее предполагалось, что концерт Валерия Меладзе может пройти в «Титов Арене» в Барнауле, однако на сайте площадки нет никакой информации.

Информация о том, что концерт Меладзе не состоится в Барнауле, появилась еще несколько месяцев назад.