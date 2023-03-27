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НовостиОбщество27 марта 2023 6:23

Почти на два месяца ограничат движение на участке улицы Покровской в Барнауле

Автомобилистов просят быть внимательными
Герман Архаров
Водителей просят быть внимательными

Водителей просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 апреля в Барнауле почти на два месяца ограничат движение на участке дороги на улице Покровской. Об этом сообщает мэрия.

Речь идет про участок по улице Покровской в районе здания на Юрина, 209. Из-за ремонта теплотрассы движение там ограничат до 25 мая.

Водителей просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее мы рассказывали о том, что 27 марта в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием.

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