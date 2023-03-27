В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Маршрут и время сопровождения колонн могут изменить Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 27 марта, из-за перемещения военных колонн ограничат движение на участке алтайской трассы. Об этом сообщает ГИБДД региона.

С 21:30 до 23:30 движение для всех видов транспорта запретят на дороге «населенный пункт Косиха – а/д «подъезд к с. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Украинский».

В ГИБДД призывают участников дорожного движения отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием.

В ведомстве добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения колонн.

Ранее мы писали о том, что в 27 марта в Барнауле отключат несколько светофоров на оживленных участках улицы Малахова.

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