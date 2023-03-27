В Барнауле пес без поводка напал на женщину с собакой

Напавшая собака была без поводка Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 26 марта, в Барнауле дворовый пес напал на женщину, которая гуляла со своей собакой. Об этом написал муж жительницы краевой столицы в группе «Инцидент Барнаул».

Все произошло на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева в Барнауле. По информации местного жителя, пес напал на его жену, когда та гуляла с собакой. Дворняга укусила собаку в шею, женщине также пришлось защищаться от укусов. Ей поставили прививку от бешенства.

По информации горожанина, все произошло очень быстро, напавшую собаку помогли отогнать прохожие.