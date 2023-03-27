Несколько светофоров отключат на улице Малахова в Барнауле

Автомобилистам и пешеходам нужно быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в понедельник, 27 марта, в Барнауле отключат несколько светофоров на оживленных участках улицы Малахова. Об этом предупреждают в мэрии.

С 13:30 до 16 часов из-за планового ремонта на сетях электроснабжения светофоры не будут работать на следующих участках улицы Малахова:

- пересечение с улицей Взлетной,

- пересечение с улицей Балтийской;

- пешеходный светофор на Малахова, 119.

Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.