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НовостиОбщество27 марта 2023 2:47

Жители Барнаула жалуются на «собачьи мины», которыми усеяны тротуары

Горожане возмущены
Герман Архаров
Горожан призывают убирать за питомцами

Горожан призывают убирать за питомцами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы жалуются на тротуары, на которых полно собачьих фекалий. Об этом местные жители написали в группе Barnaul 22.

В частности, много «собачьих мин» на тротуарах у ЖК «Лапландия» в краевой столице. На размещенном снимке видно большое количество фекалий.

В комментариях пользователи написали о том, что лишь малая часть барнаульских собачников убирает за своими питомцами, поэтому неудивительно, что неприятные сюрпризы можно заметить на многих тротуарах.