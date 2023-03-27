Жители Барнаула жалуются на «собачьи мины», которыми усеяны тротуары

Горожан призывают убирать за питомцами Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы жалуются на тротуары, на которых полно собачьих фекалий. Об этом местные жители написали в группе Barnaul 22.

В частности, много «собачьих мин» на тротуарах у ЖК «Лапландия» в краевой столице. На размещенном снимке видно большое количество фекалий.

В комментариях пользователи написали о том, что лишь малая часть барнаульских собачников убирает за своими питомцами, поэтому неудивительно, что неприятные сюрпризы можно заметить на многих тротуарах.