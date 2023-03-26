Бийчане пожаловались на огромные очереди в травмпункт ЦГБ

В выходные в городе работает только один травмпункт Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска пожаловалась на огромные очереди в выходной день в травмпункт ЦГБ.

Как написала горожанка в телеграм-канале «Инцидент Бийск», 25 марта она привезла мужа в медучреждение с травмой ноги. У него из раны торчали мышцы и сухожилия. Однако быстрой помощи пациенту не смогли оказать.

- Сидят человек 20, врача нет. Спрашиваю у медсестер, отвечают: уже полтора часа нет, вызвали в приемный покой, - пишет женщина.

На вопрос, почему такая большая очередь, ей ответили, что в выходные в городе работает только один травмпункт и прием ведет только один врач.

Жительница Бийска позвонила с жалобой на «горячую линию», однако она уверена, что толку от этого не будет.