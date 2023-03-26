На экскурсию с краеведом в Нагорный парк Барнаула пришло около трехсот человек

Лестница в Нагорный парк Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский краевед Данил Дегтярев 25 марта провел экскурсию по Нагорному парку. По его словам, в ней приняли участие около трехсот человек.

- История этого места куда богаче, она равна истории самого Барнаула. Что за памятники стоят по краям дорожек, кто и как строил, разрушал и потом возрождал храм, зачем над обрывом соорудили стелу, – анонсировал мероприятие Дегтярев.

Экскурсия продолжительностью 1,5 часа была бесплатной. В качестве экскурсовода также выступал священник Александр Микушин.