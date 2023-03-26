В окрестностях Заринска ввели карантин по бешенству

Заболевание передается при укусе больным животным Фото: Олег УКЛАДОВ

В трех километрах от Заринска введен карантин по бешенству. Указ подписал глава Алтая Виктор Томенко.

Очагом возбудителя инфекции стала территория, расположенная на востоке от города в поле. Заринск определен как «неблагополучный пункт» по бешенству.

Отметим, что с февраля этого года это уже шестой приказ об установлении карантина на территории края из-за бешенства.

Бешенство – смертельное инфекционное заболевание, которое передается при укусе больным животным. Без лечения приводит к гибели.