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НовостиОбщество26 марта 2023 7:19

Барсучиха Даша из зоопарка Барнаула «разобралась» с коробкой, в которой принесли обед

Животных заставили «потрудиться», прежде чем принять корм
Александра Сапожкова
Даша сразу поняла, откуда идет запах еды. Скриншот видео

Даша сразу поняла, откуда идет запах еды. Скриншот видео

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В зоопарке Барнаула обычную подачу обеда заменили на необычную, заставив животных потрудиться.

Так, барсучихе Даше принесли корм в картонной коробке. Она сразу поняла, откуда идет запах еды, и без особых усилий добыла корм.

- А перед тем, как съесть его, решила разобраться с «наглой» коробкой, чтобы она снова не «похитила» Дашин обед, - рассказали в зоопарке.

Специалисты объяснили, что когда животные чувствуют запах корма, но не находят его на привычном месте, у них активируются спящие инстинкты, что идет им на пользу.

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