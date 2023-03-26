Барсучиха Даша из зоопарка Барнаула «разобралась» с коробкой, в которой принесли обед

Даша сразу поняла, откуда идет запах еды. Скриншот видео Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В зоопарке Барнаула обычную подачу обеда заменили на необычную, заставив животных потрудиться.

Так, барсучихе Даше принесли корм в картонной коробке. Она сразу поняла, откуда идет запах еды, и без особых усилий добыла корм.

- А перед тем, как съесть его, решила разобраться с «наглой» коробкой, чтобы она снова не «похитила» Дашин обед, - рассказали в зоопарке.

Специалисты объяснили, что когда животные чувствуют запах корма, но не находят его на привычном месте, у них активируются спящие инстинкты, что идет им на пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцев рассмешила «доска позора» в зоопарке

На доске находятся снимки животных, которые любят пакостить. Например, сейчас там есть фото павлина Сахарка. Свободолюбивая птица любит сбегать из вольера (подробнее)